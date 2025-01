L’Orchestre national de France et la Philharmonie présentent chacun un cycle autour de Ravel, pour les 150 ans de la naissance du compositeur français.

Cristan Macelaru et l’Orchestre national de France ouvrent le 27 février les célébrations Ravel par l’intégrale du ballet Daphnis et Chloé, avec le Chœur de Radio France, et le Concerto pour la main gauche, sous les doigts d’Alexandre Tharaud. Beatrice Rana interprète l’autre concerto, celui en sol, pour la clôture du cycle, le 13 mars. Les ondulations orientales de Shéhérazade, chantées le 5 par Marie-Nicole Lemieux – qui donne un programme de mélodies ravéliennes avec les musiciens du National le 2 – et la virtuosité de Tzigane, confiée à Sarah Nemtanu, premier violon de l’orchestre, illustrent la géniale palette d’un coloriste qui s’est illustré de manière privilégiée dans l’imaginaire hispanique, avec Alborada del gracioso, la Rhapsodie espagnole et le Boléro. Les trois pièces emblématiques sont reprises le 6 avec un contrepoint de textes déclamés par Laurent Stocker, de la Comédie-Française.

Adaptations ravéliennes

Du 7 au 10, la Philharmonie propose un week-end ravélien prolongé, avec pour points d’orgue l’intégrale pour piano solo par Bertrand Chamayou, et une soirée chorale de pages du compositeur et de transcriptions par Léo Warynski et Les Métaboles, dont certaines ont été enregistrées en 2019 pour l’al léro électro par le chorégraphe Olivier Dubois, et des arrangements du Keybart Ensemble pour quatre saxophones aux côtés de deux créations de Miquel Urquiza et Joan Pérez-Villegas.

Gilles Charlassier