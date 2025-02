Evgeny Kissin, Elisabeth Leonskaja, Nikolaï Lugansky

Trois maîtres russes du piano se succèdent sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées.

Le piano au Théâtre des Champs-Élysées est une affaire de fidélité. Cela fait maintenant plusieurs décennies que le public peut suivre Evgeny Kissin, jeune prodige devenu pianiste accompli. La technique est restée impeccable, les interprétations, dans un répertoire qui s’est très lentement étoffé, se sont affirmées, affinées. Ce 20 mars, il joue (bien sûr) Bach (Partita n° 2) et Chopin (deux nocturnes et le Scherzo n° 4) mais aussi la magnifique Deuxième Sonate et deux Préludes et fugues de Chostakovitch, qu’il célébrait déjà en musique de chambre en février. À l’époque des débuts parisiens d’Evgeny Kissin, Elisabeth Leonskaja était déjà au sommet de son art – elle y est restée. La pianiste russe, Viennoise d’adoption, a choisi elle aussi deux nocturnes de Chopin (et la Polonaise-Fantaisie), placés au cœur d’un riche programme (le 29 mars) reliant Mozart (Sonate K. 576), Schubert (Sonate D. 845), Schoenberg (Pièces op. 19) et Webern (Variations op. 27).

Familiers et fidèles

À peine plus jeune qu’Evgeny Kissin, Nikolaï Lugansky a découvert plus tardivement la scène de l’avenue Montaigne mais en est désormais l’un des familiers – il y avait donné voici deux ans un magistral cycle Rachmaninov. Au programme le 24 mars : Mozart (Sonate K. 533), Beethoven (Sonate « La Tempête »), Liszt (Saint François de Paule marchant sur les flots) et des transcriptions de Wagner.

Jean-Guillaume Lebrun