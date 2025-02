Première française de Company de Sondheim

James Bonas met en scène la première française de Company de Stephen Sondheim, dans une adaptation de Stéphane Laporte.

Figure de Broadway dès les années cinquante, Stephen Sondheim fait évoluer le genre en imaginant, en 1970 avec Company, un des premiers exemples de concept musical où l’intrigue devient secondaire. Les différentes saynètes de la fête organisée pour l’anniversaire de Bobby sont avant tout l’occasion de portraits psychologiques du célibataire volage et de ses amis, soit cinq couples mariés. Récompensée par plusieurs prix lors de sa création dans la production de Harold Prince, la pièce, qui innove en introduisant des claviers électroniques dans l’orchestre de Broadway, est désormais considérée comme l’une des meilleures de Sondheim, mais elle n’avait encore jamais été donnée en France.

La vitalité de New York en version française

Artisan désormais incontournable des adaptations de musicals, depuis Titanic en 2000, Stéphane Laporte traduit le livret de George Furth pour la création française de Company, dans une mise en scène de James Bonas qui conserve les paroles chantées originales en anglais et tire parti des ressources vidéos pour évoquer, emmenée par la chorégraphie d’Ewan Jones, la vitalité irrésistible de New York. Le spectacle, qui doit tourner dans 11 théâtres lyriques avant de venir au Châtelet en 2027, est porté par Génération Opéra, dispositif connu d’abord sous le nom de Centre Français de Promotion Lyrique. Sous la baguette émérite de Larry Blank, le plateau réunit de jeunes solistes, acteurs autant que chanteurs formés à l’excellence de la comédie musicale, et quelques grands noms du genre telle Jasmine Roy, révélée dans Starmania.

Gilles Charlassier