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N°343
mai 2026
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Classique / Opéra - Agenda

De Bach à Bacchus accorde musique et vin

De Bach à Bacchus accorde musique et vin - Critique sortie Classique / Opéra Meursault
©Le pianiste Yves Henry. © J Perrot
Le pianiste Yves Henry. © J Perrot

Bourgogne / Meursault / festival

Publié le 23 mai 2026 - N° 344

À Meursault sur la route des Grands Crus, dans des lieux patrimoniaux ou des domaines viticoles, le bien nommé festival De Bach à Bacchus Meursault accorde musique et vin.

Après un « Mai musical » essentiellement baroque, la musique revient à Meursault avec le festival « De Bach à Bacchus » et ses propositions très éclectiques, des musiques de Bolivie au jazz manouche. Le répertoire classique – musique vocale et musique de chambre – sera défendu par le chœur les Divertissements (hymnes de paix, de Haendel à Poulenc, le 5 juillet), Mariana Flores et les solistes de Cappella Mediterranea (compositrices italiennes du XVIIe siècle, le 6), le quintette à vents Linos, le trio à cordes Bergonzi, la contrebassiste Lorraine Campet et le pianiste Nathanaël Gouin. Le 7 juillet, le concert des quarante ans du festival réunira le pianiste Yves Henry, les violonistes Alain Moglia et Gilles Henry, le corniste André Cazalet et le clarinettiste Pascal Moraguès pour un florilège chambriste.

 

Jean-Guillaume Lebrun

A propos de l'événement

festival De Bach à Bacchus Meursault
du samedi 4 juillet 2026 au dimanche 12 juillet 2026


https://www.musique-meursault.fr

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