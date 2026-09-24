Lakecia Benjamin, l’incandescente prodige du saxophone

L’incandescente prodige du saxophone Lakecia Benjamin, figure montante du jazz, devrait marquer de son passage à Paris un public en attente.

C’est la saxophoniste dont tout le monde parle. Portée par un son brûlant, Lakecia Benjamin développe un jazz ouvert et spirituel, gorgé de groove et d’héritage afro-américain. Plusieurs fois nommée aux Grammy Awards, Lakecia Benjamin s’est imposée sur la scène internationale par une musique protéiforme. S’illustrant d’abord aux côtés d’artistes majeurs tels que Missy Elliott, Alicia Keys, Stevie Wonder ou The Roots, Lakecia Benjamin déploie aujourd’hui une énergie communicative en sa qualité de leader. Avec la parution de « Phoenix » en 2023, elle a confirmé sa place incontournable sur la scène jazz actuelle. Pour « We Dream », son nouveau disque, elle s’est entourée de musiciens et musiciennes issus d’horizons variés afin d’affirmer que la lumière et l’espoir prennent souvent racine dans un monde dispersé.

Philippe Deneuve