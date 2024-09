C’est la fin, la fin d’une histoire entre Stan et Audrey. Stanislas Nordey et Audrey Bonnet incarnent la déflagration bouleversante imaginée pour eux par Pascal Rambert. Une pièce multi-primée, saluée par la critique et le public. À ne pas manquer !

« Clôture de l’amour est un texte né à partir des corps de Stanislas Nordey et Audrey Bonnet, à partir de leurs voix, un texte inspiré par ces deux comédiens » confie Pascal Rambert dans nos colonnes (La Terrasse, n°204). L’auteur et metteur en scène installe les deux comédiens face à face, dans un espace vide qui laisse place aux coups portés par les mots, à un affrontement où l’engagement physique et émotionnel des acteurs est tel qu’il nous sidère. Stanislas Nordey et Audrey Bonnet sont éblouissants. Ils sont entièrement et radicalement Stan et Audrey, sans aucune échappatoire, dans une intensité maximale qui laisse le réel envahir le plateau. Les mots sont assénés avec une puissance rare sur un plateau de théâtre : l’un parle et l’autre encaisse, Stan d’abord, puis Audrey. Les corps blessés, tendus, accusent le choc, emportés par le séisme que leur séparation déclenche.

Agnès Santi