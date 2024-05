Organisé par ScénOgraph (Scène conventionnée d’intérêt national Art et création / Art en territoire située à Saint-Céré), le Festival de Figeac s’apprête à vivre sa 24èmeédition. Du 20 au 28 juillet, la commune du Lot célèbrera, à travers des spectacles et des rendez-vous gratuits, les écritures et les cultures du monde.

Voilà aujourd’hui près d’un quart de siècle que le théâtre de texte a son festival, dans le département du Lot, à Figeac. Principalement centré sur les écrivaines et écrivains vivants, sans exclure les auteurs et autrices d’hier, ce rendez-vous mettra cette saison en lumières des textes de Federico García Lorca (La Maison de Bernarda Alba), Béatrice Bienville (Et ceux qui dansaient…), Ivan Viripaev (Illusions), Jean Anouilh (Léocadia), Carine Corajoud (Tous les poètes habitent Valparaiso), Emmanuelle Bayamack-Tam (Autopsie mondiale) et Florence Aubenas (Le Quai de Ouistreham). « Alors que notre besoin de poésie, de lumière, de création se fait plus que jamais ressentir, les artistes invités nous donnent à entendre l’amour, les soubresauts de la vie, la joie d’être au monde », déclarent les organisateurs du festival.

Les soubresauts de la vie

« Tous ces poèmes écrits, représentés, sont nos biens les plus précieux, les fondements de notre humanité, complète l’équipe de ScénOgraph. Cette riche programmation d’un théâtre populaire, accessible et généreux sera nourrie par des Rendez-vous Curieux, ouverts à toutes et tous (ndlr, rendez-vous gratuits), des Apéro rencontres, des ateliers d’écriture et de jeu, des lectures, une table ronde et la résidence de l’autrice Milène Tournier qui viendra Écrire sur l’Autre / Faire portrait, pour que l’écriture devienne une manière de regard, de délicatesse, de curiosité, de rencontre. » Favorisant la proximité entre les publics et les artistes, ce programme ambitieux souhaite faire naître « des moments de partage et d’émotions », « des expériences inoubliables pour célébrer, ensemble, [une] grande fête des écritures ».

Manuel Piolat Soleymat