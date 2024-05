Circusnext 2024 : les lauréats !

C’est un rendez-vous très attendu du cirque émergent : le dévoilement des lauréats repérés grâce à la plateforme circusnext.

Au fil des années, circusnext s’est imposé comme un véritable label du cirque européen, tout entier tourné vers la jeune création et la singularité des démarches. Au fil d’un long processus de repérage puis de sélection par un jury (une centaine de candidatures !), voici que se dévoilent les quatre lauréats, qui vont présenter leurs travaux en cours au Théâtre de la Cité Internationale. On salue l’inventivité des démarches retenues : les Lituaniens Elena Kosovec et Izabele Kuzelyte donnent à voir un Saucisson absurde et surréaliste, quand Noa Aubry propose à la roue allemande une expérience autour du mouvement des vagues. Venus d’Espagne, Vinka Delgado et Diego Hernando mêlent marionnette et mât chinois dans une véritable exploration du corps. Le plateau de Nina Harper, Domitille Martin, Ricardo Cabral sera quant à lui peuplé de pierres, comme autant de partenaires de jeu entre danse et aérien.

Nathalie Yokel