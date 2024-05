Festival phare du paysage théâtral, Le Printemps des Comédiens propose du 30 mai au 21 juin 2024 une programmation d’excellence : Krystian Lupa, Joël Pommerat, Cyril Teste, Wajdi Mouawad, Jean Bellorini, Marina Otero, Jean-François Sivadier, Emma Dante, Guillermo Cacace… Une effervescence inspirante !

Dans l’écrin enchanteur du Domaine d’O, sous la pinède éclairée le soir venu de jolies guirlandes colorées, Le Printemps des Comédiens constitue un précieux rendez-vous de la création théâtrale internationale, conjuguant pluralité des esthétiques, fidélité à de grands noms de la scène, et découverte d’artistes émergents. Pôle de création, production et formation, la nouvelle Cité européenne du Théâtre – Domaine d’O affirme sous la houlette de Jean Varela la vitalité de la culture au sein de la métropole montpelliéraine, renforçant les capacités et le rayonnement du festival. Cette année, en solidarité avec le peuple argentin aux libertés brimées, le festival se tourne plus particulièrement vers l’Amérique du Sud. Venu de Buenos Aires, Guillermo Cacace propose Gaviota, une variation autour de La Mouetteinterprétée par des femmes et présentée dans une grande proximité avec le public, autour d’un repas et au sein d’une baraque construite pour l’occasion. Avec Villa, qui évoque la Villa Grimaldi où furent torturés les opposants à Pinochet, le Chilien Guillermo Calderón interroge la transmission et la matérialité de la mémoire collective.

Une grande diversité d’esthétiques

Le maître Krystian Lupa revient avec Balcons – Chants d’amour, première en France interprétée par ses comédiennes et comédiens polonais, inspirée par L’été de la vie de J. M. Coetzee, autobiographie fictive ancrée dans l’Afrique du Sud des années 1970, et La Maison de Bernarda Alba de F. Garcia Lorca, huis clos sous emprise patriarcale en Andalousie.Familier du festival, Cyril Teste, dont le langage esthétique singulier unit théâtre et cinéma de manière profondément touchante, nous amène Sur l’autre rive (variation théâtrale) d’après Platonov de Tchekhov. Dernier volet d’une saisissante trilogie, Kill me de la sidérante performeuse Marina Otero interroge la maladie mentale qui l’a saisie en convoquant le fantôme de Nijinski. Autres pièces très attendues : l’adaptation de Marius de Pagnol par Joël Pommerat, Journée de noces chez les Cromagnon par Wajdi Mouawad, Portrait de famille, une histoire des Atrides par Jean-François Sivadier, Les Messagères avec les comédiennes de l’Afghan Girls Theater Group dans la mise en scène de Jean Bellorini, le cabaret Le Secret de Jérôme Marin, Liliom de Ferenc Molnár par Myriam Muller, Le malheur indifférentde Peter Handke par Georges Lavaudant avec les jeunes talents de l’Ensad Montpellier, Re Chicchinella par Emma Dante…

Agnès Santi