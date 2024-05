Festival Éclat(s) de rue à Caen fête sa 10e édition

La 10e édition du festival des arts de la rue à Caen, Éclat(s) de rue, se tiendra du 5 juillet au 24 août 2024. 52 spectacles gratuits sont au rendez-vous d’une programmation qui brasse toutes les disciplines artistiques : théâtre, cirque, musique, clown… et même spectacle équestre !

La particularité de ce festival étant d’être en réalité une saison d’été, avec une programmation étalée sur 6 semaines, il faut signaler que des temps forts sont prévus : les week-ends d’ouverture et de clôture, plus une journée famille le vendredi 2 août. À cette dernière occasion, on pourra notamment découvrir BAOUM !, un spectacle de cirque d’objet de la Cie SCoM créé en avril 2024, où la metteuse en piste Coline Garcia explore de façon ludique le geste destructeur, en ce qu’il a de jouissif mais aussi en ce qu’il a d’interdit. Été 2024 oblige, la programmation fait une large place aux spectacles qui dialoguent avec le sport. À ce titre, le spectacle Victoires par la compagnie B.A.L., programmé le vendredi 16 août, met en scène deux sportives qui racontent la construction de leurs identités par le sport ainsi que leur rapport au corps, au jeu et à la compétitivité.

Des spectacles gratuits tout l’été dans la ville de Caen

La programmation est trop importante pour en faire le tour de manière exhaustive : il y a de quoi satisfaire l’appétit de tous les publics, quelle que soit la discipline artistique recherchée. On note la présence d’une création très attendue de l’année 2024, Check Off de la Cie Adhok, un grand format de théâtre chorégraphique rassemblant 10 interprètes qui s’emparent avec beaucoup de liberté du thème des Trois Soeurs de Tchekhov, pour finalement offrir une tranche d’optimisme dans notre époque un peu sombre. Comme tous les ans, le spectacle lauréat du prix du OFF de l’édition précédente est programmé dans le IN : il s’agit de Splen & Lulla du [Collectif Xanadou], une déambulation qui suit un duo de marginaux dans leur fuite vers un ailleurs moins cadenassé par les diktats, un spectacle qui invite le public à un soulèvement libérateur.

Mathieu Dochtermann