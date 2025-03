Voulant réveiller notre conscience écologique, comme il le fait depuis plusieurs années, Fabrice Lambert dans cette création, donne vie au mouvement primordial de l’océan grâce à la chorégraphie.

Tout commence par un mugissement, un grondement infini, c’est le bruit de l’océan, ce ressac incessant qui maintient en vie notre planète. Les huit danseurs et danseuses entrent un à un, à petits pas, comme des crabes explorant le sable des profondeurs. Tous sont de dos, effectuant des « huit » à reculons pour former le dessin de ce courant, l’AMOC (circulation méridienne de retournement de l’Atlantique plus communément appelé Gulf Stream) qui se renverse entre surface et profondeur, essentiel à notre survie. Ces trajets à petits pas, entre rapidité et mesure, font toute la qualité de cette chorégraphie hypnotique, d’une régularité impressionnante qui symbolise cette machine océanique. Ce flux continu s’accordant à une musique électro mi planante, mi-répétitive, laisse dériver notre imagination vers les profondeurs marines.

La mer toujours recommencée

Dans ce calme abyssal, les groupes se défont et se reconstituent, ajoutent un tour ici ou là, lèvent leurs bras, et les agitent en mouvements amples, sautent comme aspirés par la lumière, comme ces bulles d’air, de fumée, ou d’eau qui semblent remonter à la surface de ce monde enfoui dans lequel nous baignons. Alors le courant se reforme et se retourne avec ces nouveaux pas, à moins que les interprètes ne prennent des poses évoquant algues ou coraux, voire même la frise darwinienne de l’Évolution. Mais c’est surtout ensuite que RENVERSE prend toute son ampleur, à partir d’un alignement d’où s’échappent toutes sortes de mouvements échevelés, désordonnés, tout en jaillissements, en poussées, en torsades, sous des éclairages aux tons froids ou flamboyants comme les belles et intrigantes couleurs des poissons. Cette gestuelle qui part dans tous les sens, dans un sentiment d’urgence, laissant disparaître les corps dans l’énergie qu’ils génèrent, et son mouvement incessant comme la houle, captive l’attention comme la mer nous méduse, nous fascine et nous charme !

Agnès Izrine