Moving Forward

Pendant 4 jours, avec un temps fort au Théâtre du Châtelet, Laëtitia Daché met à l’honneur les femmes chorégraphes dans un esprit de rassemblement et d’échanges.

Laëtitia Daché est elle-même danseuse et chorégraphe, autrice d’In the distance, un triptyque de courts métrages chorégraphiques lauréats de nombreux prix dans des festivals internationaux. Ici, elle met son engagement et son énergie au service d’une plateforme de mise en visibilité, de rencontres et d’échanges pour des artistes émergents ou plus confirmés. Mais la place des femmes créatrices dans le secteur, qui restent sous-représentées, conduit Laëtitia Daché à mettre l’accent sur une programmation de spectacles, performances, conférences, tables-rondes et rencontres qui prend à bras-le-corps cette question. Rendez-vous donc le 27 mars au Théâtre du Châtelet pour le temps fort de l’événement ouvert à tous, après les échanges de la veille à Cromot. Le 1er avril, c’est la pratique qui est mise en avant avec un atelier de danse à la Ménagerie de Verre.

Nathalie Yokel