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Jazz / Musiques - Agenda

Zé Ibarra puise dans des influences éclectiques pour bâtir un univers musical riche et intime

Zé Ibarra puise dans des influences éclectiques pour bâtir un univers musical riche et intime - Critique sortie Jazz / Musiques Paris Le New Morning
©Zé Ibarra © Elisa Maciel
Zé Ibarra © Elisa Maciel

New Morning

Publié le 21 avril 2026 - N° 343

Zé Ibarra, artiste brésilien multi-instrumentiste et compositeur, s’est fait connaître grâce à son parcours au sein des groupes emblématiques Dônica et Bala Desejo. Âgé à peine de 29 ans, il puise dans des influences éclectiques pour bâtir un univers musical riche et intime.

Zé Ibarra vient à peine de sortir un album solo très réussi, « Afim », mêlant tradition et modernité, avec des figures de proue de la scène musicale contemporaine brésilienne, telles Sophia Chablau, Maria Beraldo et Italo França, ainsi que sa complice de longue date, Dora Morelenbaum. Il s’est fait connaitre au sein de Bala Desejo, un quatuor carioca récompensé au Latin Grammy Awards 2022 pour le prix du meilleur album pop lusophone. Depuis, le jeune Zé ne cesse de faire revivre les climats psychédéliques qu’ont créés Gal Costa ou Caetano Veloso avant lui. Très influencé par la MPB (Música Popular Brasileira), le jazz ou le rock progressif, il affirme que ce disque lui a « permis d’explorer des facettes qui n’avaient pas encore été organisées dans un album : une certaine noirceur, une musicalité plus cinématographique, un désir de nouveaux paysages sonores ».

Philippe Deneuve

A propos de l'événement

Zé Ibarra
du mercredi 27 mai 2026 au mercredi 27 mai 2026
Le New Morning
7-9, rue des Petites-Écuries, 75010 Paris

à 20h30.

Tél : 01 45 23 41 51. www.newmorning.com

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