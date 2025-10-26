Le saxophoniste américain Mark Turner présente ses nouvelles compositions

Depuis une vingtaine d’années, le saxophoniste américain Mark Turner est un innovateur renversant. À la tête d’un groupe de grande qualité, il présente ses nouvelles compositions en terrain conquis.

Pour toute une génération de jeunes saxophonistes, Mark Turner est une référence. Complice de Billy Hart et Tom Harrell, il appartient aujourd’hui à l’écurie ECM et se distingue par son approche novatrice. Créateur incontournable, il a redéfini les frontières du jazz moderne en transcendant les époques. Côtoyant dans les années 90 Brad Mehldau et Joshua Redman, il s’est forgé rapidement une solide réputation en racontant une histoire à chaque solo. Fusionnant tradition et modernité, il est loué pour son expressivité et la chaleur de sa sonorité. Avec une fluidité déconcertante, il navigue à travers des structures complexes. Son style a redéfini la manière dont nous percevions cet instrument car la puissance évocatrice de sa musique plonge ses racines dans les fondations du jazz, avec une liberté avant-gardiste. À la tête d’un quintet de haute volée issue de la scène new-yorkaise, il présente ses nouveaux thèmes que l’on imagine déjà inspirants et incandescents.

Philippe Deneuve