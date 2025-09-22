Erykah Badu enflammera la capitale pour une date exceptionnelle

Icône majeure de la Great Black Music, elle a eu l’intelligence de créer un style reconnaissable entre tous, follement groovy. Sur scène, ses fans sont en transe, tant elle dégage une aura magique.

« I want my rimshot hey dig-it dig-it ». Ceux qui ont vécu leurs années étudiantes en 1997 se souviennent de ces paroles qui ouvraient le premier album d’Erykah Badu, « Baduizm ». Succès critique et commercial planétaire, la diva est devenue, d’un coup, une star. Quelques années plus tard suivra « Mama’s Gun », autre chef-d’œuvre, qui fera l’objet d’un bel anniversaire au Zénith : ses 25 ans. Plus qu’un charisme évident, Erykah Badu a imposé un genre musical : la Nu-Soul. En sa qualité de reine absolue de ce mouvement, elle a joué avec celui qui était déjà vu comme l’un des héritiers de Prince : D’Angelo.

Pépites Néo-Soul

Bien avant Rihanna et Beyonce, Erykah Badu, belle amazone aux chapeaux brillants et vêtements chamarrés, a bouleversé la musique, mélange inouï de funk, de soul et de jazz. Chantant avec Guru du groupe de rap Gang Starr le titre « Plenty », elle a aussi adoubé la surdouée Janelle Monae dans un clip cultissime, « Q.U.E.E.N.». L’album « Mama’s Gun » qu’elle fête au Zénith recèle des pépites Nu Soul : « Didn’t Cha Now », « Kiss Me On my Neck » ou « Love with You » avec le fils de Bob Marley, Stephen. Autant vous dire qu’il fera chaud dans le parc de La Villette fin octobre car madame Badu s’entoure toujours de très bons musiciens. Dix ans que nous l’attendions ! Elle est rare à Paris et il faut absolument aller l’applaudir pour se souvenir de ses six albums, indispensables.

Philippe Deneuve