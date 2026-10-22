Lancé en 2017, Jazz au féminin ! met en avant les femmes instrumentistes. Béryl Benveniste et Moustik Haterz passent le relais à Rose Dehors et nit and dogs lors d’une soirée énergique où le groove s’associe à une pop aux accents fauves.

Le plateau est partagé par deux lauréates du projet Women in Jazz, portées notamment par la scène des Gémeaux de Sceaux. Béryl Benveniste et Moustik Haterz forment un groupe instrumental galvanisé par une grande énergie, des grooves percutants et une narration colorée. À la jonction d’Ezra Collective, de la clarté mélodique de Kenny Garrett et d’Altin Gün, Moustik Haterz met en avant une musique vivante et transgénérationnelle. Lauréats Jazz migration 2026, sélection Rezzo Jazz à Vienne 2026, Prix du Jeune Jury du Défense Jazz Festival 2025, Béryl Benveniste et Moustik Haterz peaufinent aujourd’hui leur premier album. Puis, à l’initiative de Rose Dehors, le quartet nit and dogs produit une pop féline agrémenté de folk. La tromboniste compose un chapelet de ballades conviviales où se glissent des accidents électriques et des effets électroniques qui viennent percuter l’ordre du temps et de nos sens.

Philippe Deneuve