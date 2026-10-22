La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°347
octobre 2026
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Jazz / Musiques - Agenda

Fred Pallem et Le Sacre du Tympan au Café de la Danse : un nouvel hommage à François de Roubaix

Fred Pallem et Le Sacre du Tympan au Café de la Danse : un nouvel hommage à François de Roubaix - Critique sortie Jazz / Musiques Paris Café de la Danse
©Fred Pallem salue notamment François de Roubaix, auquel il consacre un nouveau disque. © Sylvain Gripoix
Fred Pallem salue notamment François de Roubaix, auquel il consacre un nouveau disque. © Sylvain Gripoix

Café de la danse

Publié le 22 octobre 2026 - N° 348

Dix ans après un bel hommage à François de Roubaix, Le Sacre du Tympan de Fred Pallem revient sur disque et sur scène pour saluer ce maître.

Iconoclaste amateur de Messiaen et de Mingus, marqué aussi bien par les visions d’André Popp que les fusions de Carla Bley, Fred Pallem s’est depuis un bail distingué comme un arrangeur de première main, et un relecteur attentif d’œuvres où il pose sa marque de fabrique. Parmi toutes références, François de Roubaix tient une place à part : en haut de la pile. Cinquante ans après, il signe un recueil en hommage à celui qui malgré son décès lors d’une plongée sous-marine a laissé une palanquée de classiques, aux confins de tous les styles et registres. Certains sont au programme de ce concert, où Fred Pallem convie General Elektriks et Lateef The Truthspeaker, transfuge de Blackalicious. Ça promet.

Jacques Denis

A propos de l'événement

Fred Pallem et Le Sacre du Tympan
du mercredi 25 novembre 2026 au mercredi 25 novembre 2026
Café de la Danse
5 passage Louis-Philippe, 75011 Paris

à 20h00. Tél. : 01 47 00 57 59.

Tous les articles Jazz / Musiques

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur le Jazz

S'inscrire à la newsletter
91000abonnés
0abonnés
56000abonnés
5367abonnés
article suivant

Louis Matute au New Morning : le guitariste suisse présente « The World Is ...
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur le Jazz / les Musiques

S'inscrire