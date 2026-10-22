Dix ans après un bel hommage à François de Roubaix, Le Sacre du Tympan de Fred Pallem revient sur disque et sur scène pour saluer ce maître.

Iconoclaste amateur de Messiaen et de Mingus, marqué aussi bien par les visions d’André Popp que les fusions de Carla Bley, Fred Pallem s’est depuis un bail distingué comme un arrangeur de première main, et un relecteur attentif d’œuvres où il pose sa marque de fabrique. Parmi toutes références, François de Roubaix tient une place à part : en haut de la pile. Cinquante ans après, il signe un recueil en hommage à celui qui malgré son décès lors d’une plongée sous-marine a laissé une palanquée de classiques, aux confins de tous les styles et registres. Certains sont au programme de ce concert, où Fred Pallem convie General Elektriks et Lateef The Truthspeaker, transfuge de Blackalicious. Ça promet.

Jacques Denis