Vanessa Wagner interprète les Études pour piano de Philip Glass en concert scénographié.

Après son enregistrement remarqué de l’intégrale des vingt Études pour piano, belle introduction à l’univers musical de Philip Glass (né en 1937), Vanessa Wagner prolonge en concert l’expérience de ces pièces volontiers hypnotiques en l’installant dans les structures de bois et de lumière du collectif Scale. Un choix judicieux tant la musique de Glass est liée à la scène, au mouvement, aiguillonnant les sens et inventant un parcours dramatique sans besoin de narration. Vanessa Wagner ouvre ici une porte entre concert et spectacle immersif – dont une version « augmentée » avec la circassienne Chloé Moglia et le chorégraphe Kader Attou, visible sur Arte Concert.

Jean-Guillaume Lebrun