"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°340
février 2026
Classique / Opéra - Agenda

Matthias Goerne et Daniil Trifonov s’attaquent aux trois grands cycles de lieder de Schubert

©Le baryton Matthias Goerne. © Marie Staggat / DG
Le baryton Matthias Goerne. © Marie Staggat / DG

Philharmonie / baryton et pianiste

Publié le 19 février 2026 - N° 341

De retour à la Philharmonie, le baryton Matthias Goerne et le pianiste  Daniil Trifonov s’attaquent aux trois grands cycles de lieder de Schubert. Deux génies de l’interprétation.

Le Voyage d’hiver est de ceux que l’on recommence toujours. Matthias Goerne n’est pas le premier à le dire. Il y eut avant lui Dietrich Fischer-Dieskau ou Ian Bostridge, qui a consacré au cycle de Schubert un ouvrage essentiel (Actes Sud, 2018) et a osé le porter sur scène. Le baryton allemand a laissé au disque la trace de ses différents Voyages, avec pour compagnons de route Graham Johnson, Alfred Brendel et Christoph Eschenbach, des pianistes qui portent sur la musique de Schubert un regard large. Après un premier récital en 2022 – et un enregistrement chez DG – Matthias Goerne retrouve Daniil Trifonov pour le Voyage d’hiver, La Belle Meunière et Le Chant du cygne. Un événement.

 

Jean-Guillaume Lebrun

A propos de l'événement

Matthias Goerne et Daniil Trifonov
du lundi 23 mars 2026 au vendredi 27 mars 2026
Philharmonie
221 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris

Les 23, 25 et 27 mars à 20h. Tél. : 01 44 84 44 84.

