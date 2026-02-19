De retour à la Philharmonie, le baryton Matthias Goerne et le pianiste Daniil Trifonov s’attaquent aux trois grands cycles de lieder de Schubert. Deux génies de l’interprétation.

Le Voyage d’hiver est de ceux que l’on recommence toujours. Matthias Goerne n’est pas le premier à le dire. Il y eut avant lui Dietrich Fischer-Dieskau ou Ian Bostridge, qui a consacré au cycle de Schubert un ouvrage essentiel (Actes Sud, 2018) et a osé le porter sur scène. Le baryton allemand a laissé au disque la trace de ses différents Voyages, avec pour compagnons de route Graham Johnson, Alfred Brendel et Christoph Eschenbach, des pianistes qui portent sur la musique de Schubert un regard large. Après un premier récital en 2022 – et un enregistrement chez DG – Matthias Goerne retrouve Daniil Trifonov pour le Voyage d’hiver, La Belle Meunière et Le Chant du cygne. Un événement.

Jean-Guillaume Lebrun