La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°340
février 2026
Classique / Opéra - Agenda

Vanishings

Vanishings - Critique sortie Classique / Opéra Massy Opéra de Massy
©Le compositeur Thomas Adès. © Marco Borggreve
Le compositeur Thomas Adès. © Marco Borggreve

Opéra de Massy / Maison de la musique de Nanterre / lyrique

Publié le 19 février 2026 - N° 341

Deux chefs-d’œuvre lyriques, Le Journal d’un Disparu de Janáček et Növények de Thomas Adès, réunis dans un spectacle dirigé par Marc Desmons à la tête de l’ensemble TM+.

À plus d’un siècle de distance, Le Journal d’un disparu (1917) de Janáček et Növények [plantes] (2022) de Thomas Adès se répondent. Œuvres hybrides toutes les deux – entre cycle de lieder, musique de chambre et opéra miniature – elles puisent dans une poésie franche qui dit l’amour, la nature, les travaux et les jours, et fait de chaque moment vécu une image fragile et sensible. Dans les deux cas, c’est la musique qui fait vivre ces images, plantant le décor pour l’âme esseulée du narrateur. Thomas Adès (né en 1971), qui voue une véritable passion à la partition de Janáček (il l’a enregistrée au piano avec le ténor Ian Bostridge), a clairement composé la sienne comme un prolongement. Pour les relier, outre la mise en scène de Lukas Hemleb, TM+ s’appuie sur le travail de Laurent Cuniot qui étoffe peu à peu, autour des voix (Vladimír Šlepec, Helena Milošević, Angela Simkin) l’instrumentation de Janáček (d’abord juste un piano) pour l’emmener vers celle d’Adès (piano, quatuor à cordes et contrebasse).

 

Jean-Guillaume Lebrun

A propos de l'événement

Vanishings
du vendredi 13 mars 2026 au dimanche 15 mars 2026
Opéra de Massy
1 Place de France, 91300 Massy

Vendredi 13 mars à 20h, dimanche 15 mars à 16h.

Tél. : 01 60 13 13 13.

Maison de la musique de Nanterre, 8 rue des Anciennes Mairies, 92000 Nanterre. Jeudi 19 mars à 19h30. Tél. : 01 41 37 94 21.

