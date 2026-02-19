Vanishings

Deux chefs-d’œuvre lyriques, Le Journal d’un Disparu de Janáček et Növények de Thomas Adès, réunis dans un spectacle dirigé par Marc Desmons à la tête de l’ensemble TM+.

À plus d’un siècle de distance, Le Journal d’un disparu (1917) de Janáček et Növények [plantes] (2022) de Thomas Adès se répondent. Œuvres hybrides toutes les deux – entre cycle de lieder, musique de chambre et opéra miniature – elles puisent dans une poésie franche qui dit l’amour, la nature, les travaux et les jours, et fait de chaque moment vécu une image fragile et sensible. Dans les deux cas, c’est la musique qui fait vivre ces images, plantant le décor pour l’âme esseulée du narrateur. Thomas Adès (né en 1971), qui voue une véritable passion à la partition de Janáček (il l’a enregistrée au piano avec le ténor Ian Bostridge), a clairement composé la sienne comme un prolongement. Pour les relier, outre la mise en scène de Lukas Hemleb, TM+ s’appuie sur le travail de Laurent Cuniot qui étoffe peu à peu, autour des voix (Vladimír Šlepec, Helena Milošević, Angela Simkin) l’instrumentation de Janáček (d’abord juste un piano) pour l’emmener vers celle d’Adès (piano, quatuor à cordes et contrebasse).

Jean-Guillaume Lebrun