Reprise du diptyque « La Voix humaine / Point d’orgue »

Le Théâtre des Champs-Élysées reprend le diptyque formé par La Voix humaine de Poulenc et son prolongement contemporain Point d’orgue de Thierry Escaich. Créé en 2021 à huis clos lors de la crise du covid, le spectacle d’Olivier Py est enfin présenté au public parisien, après avoir tourné dans les salles coproductrices – Bordeaux, Dijon, Saint-Etienne et Tours.

Pièce de Cocteau créée à la Comédie-Française en 1930, avant d’être mise en musique presque trente ans plus tard par Poulenc, La Voix humaine est un monologue d’une femme au téléphone avec son amant. La conversation, régulièrement interrompue, est celle d’une rupture amoureuse difficile, qui met la chanteuse, unique interprète du drame, souvent à nu, avec une écriture que se fait caisse de résonance des inflexions du langage parlé. Depuis Denise Duval, le rôle a fasciné plusieurs générations de sopranos. Patricia Petibon le reprend dans la production d’Olivier Py de ce one-woman show avec orchestre qu’elle avait créée en 2021, et qui propose, avec Point d’orgue, une version contemporaine du point de vue masculin de ce huis clos. Sur des alexandrins du metteur en scène français, Thierry Escaich a composé une partition qui met en valeur la tension vénéneuse nourrissant le duo entre l’amant, Lui, et son double méphistophélique, L’Autre, porté par Jean-Sébastien Bou et Cyrille Dubois, sous la baguette, pour cette reprise, d’Ariane Matiakh.

Gilles Charlassier