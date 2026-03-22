Tan Dun, Thomas Adès, Jörg Widmann et Matthias Pintscher

A propos de l'événement

du jeudi 9 avril 2026 au dimanche 19 avril 2026Maison de la Radio et de la Musique116 avenue du Président Kennedy, 75016 Paris

Les 9, 10, 17 et 18 avril à 20h, dimanche 19 avril à 16h.

Tél. : 01 56 40 15 16.