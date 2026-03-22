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N°341
mars 2026
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Classique / Opéra - Agenda

Tan Dun, Thomas Adès, Jörg Widmann et Matthias Pintscher se succèdent à la Maison de la Radio

Tan Dun, Thomas Adès, Jörg Widmann et Matthias Pintscher se succèdent à la Maison de la Radio - Critique sortie Classique / Opéra Paris Maison de la Radio et de la Musique
©Le compositeur et chef d’orchestre Thomas Adès. © Marco Borggreve
Le compositeur et chef d’orchestre Thomas Adès. © Marco Borggreve

Radio France / symphonique

Publié le 22 mars 2026 - N° 342

Tan Dun, Thomas Adès, Jörg Widmann et Matthias Pintscher se succèdent à la Maison de la Radio.

Quand un compositeur prend la baguette, c’est un peu de son imaginaire qu’il dévoile. Célèbre pour la bande originale du film Tigre et dragon, Tan Dun propose avec l’Orchestre national de France un portrait musical du loup à travers la musique composée par John Barry pour Danse avec les loups, Pierre et le loup de Prokofiev et son propre Wolf Totem pour contrebasse et orchestre. À la tête de l’Orchestre philharmonique de Radio France, Thomas Adès confronte deux œuvres récentes (In Seven Days avec le pianiste Bertrand Chamayou et  Aquifer) à des pages de Sibelius ; Matthias Pintscher mêle son concerto pour flûte Transir (avec Emmanuel Pahud) aux œuvres de Mozart, Schoenberg et Bartók. Quant à Jörg Widmann, associé à sa sœur Carolin, on le découvrira compositeur (Con brio et Études pour violon seul), chef (le Concerto pour violon, 7e Symphonie) et clarinettiste.

 

Jean-Guillaume Lebrun

A propos de l'événement

Tan Dun, Thomas Adès, Jörg Widmann et Matthias Pintscher
du jeudi 9 avril 2026 au dimanche 19 avril 2026
Maison de la Radio et de la Musique
116 avenue du Président Kennedy, 75016 Paris

Les 9, 10, 17 et 18 avril à 20h, dimanche 19 avril à 16h.

Tél. : 01 56 40 15 16.

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