Toujours aussi festif et fédérateur, le festival montpelliérain est un repère fort de la création théâtrale d’ici et d’ailleurs, accueillant du 1er au 21 juin 2023 de grands noms de la scène et des artistes émergents. Une grande diversité d’esthétiques s’y déploie dans le cadre enchanteur du Domaine d’O.

Comme chaque année à l’aube de l’été, le Printemps des Comédiens propose une programmation d’excellence, à travers des créations phares de la scène européenne et hexagonale, mais aussi des spectacles de compagnies moins repérées, qui trouvent là l’occasion de rencontrer un public curieux, forgé par une ambitieuse politique culturelle depuis des décennies. « Au cœur des bruissements du monde, le théâtre se fait tout natu- rellement l’écho du temps présent, des doutes et des espoirs qui nous animent » souligne Jean Varela, directeur du festival depuis 2011 et artisan fervent de son rayonnement et de sa vitalité artistique. Pour renforcer encore l’importance de la culture au sein de la métropole, une cellule de production unissant le Printemps des Comédiens et le Domaine d’O a été créée, prémisse d’une Cité du Théâtre qui consacre Montpellier comme lieu de fabrication du théâtre. De nombreuses créations et premières en France sont au programme. En ouverture Ivo van Hove recrée avec les comédiens français Emmanuelle Bercot, Charles Berling, Justine Bachelet et Elizabeth Mazev Après la répétition et Personad’Ingmar Bergman, deux œuvres liées au théâtre, puisque dans l’une un metteur en scène évoque sa passion pour le théâtre et dans l’autre une célèbre actrice s’interrompt au milieu d’une tirade d’Électre. Après y avoir créé Le Marteau et la Faucille d’après Don DeLillo, Julien Gosselin propose cette année Extinctiond’après Thomas Bernhard, Arthur Schnitzler et Hugo von Hofmannsthal, une vaste fresque auscultant la fin du monde.

Un festival inspirant

Habitué du Printemps, Georges Lavaudant y crée Rapport pour une académied’après la nouvelle de Franz Kafka, où le singe Peter le Rouge analyse sa vie en captivité. Sylvain Creuzevault s’empare de L’Esthétique de la résistance de Peter Weiss, ancrée dans le contexte de la montée du nazisme. Robert Wilson avec Ubu d’après Alfred Jarry et Joan Miró déploie un univers visuel saisissant, habité par le grotesque et l’extravagant. Violaine Ballet, Charles Berling et Philippe Collin proposent un événement théâtral participatif d’envergure : Léon Blum, une vie héroïque devrait réjouir le cœur et l’esprit. Puisse cette figure tutélaire inspirer notre monde politique ! Que ceux qui ne connaissent pas l’univers de François Gremaud se précipite : ludique, intelligent, surprenant, son théâtre ici représenté par trois pièces est une fête. Kirill Serebrennikov s’inspire d’une légende de Gogol, Der Wij, pour explorer la violence et l’inhumanité de la guerre. Lina Majdalanie et Rabih Mroué, Laurent Gaudé et Laëtitia Guédon, Léa drouet et bien d’autres sont à découvrir…

Agnès Santi