Le Festival d’Avignon In et Off

Chaque été en juillet la ville d’Avignon se transforme en théâtre à ciel ouvert, dans un foisonnement et une ferveur exceptionnels. Du 5 au 25 juillet pour le In, nouvellement dirigé par le lisboète amoureux d’Avignon Tiago Rodrigues, du 7 au 29 juillet pour le Off, le Festival d’Avignon rassemble artistes, public et professionnels autour d’un désir commun de découverte et de partage.

Malgré les difficultés liées en particulier à l’inflation, Avignon demeure LE grand rendez-vous fédérateur de la création théâtrale contemporaine, programmant une quarantaine de spectacles dans le In et plus de 1500 dans le Off. Un rendez-vous toujours et plus que jamais sans frontières. C’est le comédien, dramaturge et metteur en scène Tiago Rodrigues qui a été choisi pour devenir le nouveau directeur du Festival d’Avignon, suite au départ d’Olivier Py, qui en fut le directeur pendant neuf ans. La fonction est en effet exercée pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. Cette 77e édition du festival fondé par Jean Vilar en 1947 affirme son ouverture au monde, « dans une forme de militance de la curiosité de l’autre, de l’amour de l’autre », en évitant manichéisme et conformisme. Chaque année, Tiago Rodrigues a décidé d’inviter une langue, ce qui acte une nouvelle manière de faire vivre la dimension internationale du festival, et consacre aussi « la phénoménale puissance des mots » qui depuis toujours nourrit et fortifie le festival. Cette année, ce sera l’anglais, porté par des artistes plutôt méconnus en France, tels par exemple le Royal Court Theatre de Londres (jamais venu en France, an incredible fact !), l’autochtone québécoise Émilie Monnet, les Britanniques Tim Crouch et Tim Etchells, la compagnie new-yorkaise Elevator Repair Service.

Ouverture, curiosité et effervescence

Parmi les créations les plus repérées, citons Les Émigrants par le maître Krystian Lupa d’après le roman de W. G. Sebald, Extinction par Julien Gosselin d’après Thomas Bernhard et Arthur Schnitzler, Welfare par Julie Deliquet d’après le documentaire de Frederick Wiseman, Le Songe par Gwenaël Morin d’après Shakespeare, Antigone in the Amazon par Milo Rau, Écrire sa vie par Pauline Bayle, Le Jardin des Délices par Philippe Quesne qui marque la réouverture de la mythique Carrière de Boulbon, By Heart de Tiago Rodrigues qui clôture le festival, etc. La parité est assurée. Dans le Off de nombreuses pépites sont aussi à découvrir : Blockbuster par Nicolas Ancion et le collectif mensuel, 4211 kilomètrespar Aïla Navidi, Ovni de Viripaev par Éléonore Joncquez, L’Affolement des bichespar Marie Levavasseur, Oz par Joan Mompart (pour les plus jeunes), Du Bonheur de donner avec Ariane Ascaride… Afin d’éclairer le choix des festivaliers, notre hors-série Avignon en Scène(s) qui paraîtra le 30 juin présentera environ 300 projets, soit l’intégralité de la programmation du In et une sélection de celle du Off, à découvrir grâce à des entretiens avec les artistes, à nos critiques lorsqu’il a été possible de voir la pièce avant l’échéance du festival, à nos chroniques détaillées présentant les spectacles à venir. Parmi les créations ou les reprises dans le Off, d’enthousiasmants projets sont proposés, par des metteuses et metteurs en scène au talent reconnu ou pas encore repéré. À vos agendas !

Agnès Santi