Les Nuits de Fourvière, édition 2023

Pendant deux mois, le festival Les Nuits de Fourvière place la ville de Lyon au carrefour des arts. Sur le site antique de Fourvière et dans plusieurs lieux partenaires, théâtre, danse, musique, cirque et opéra s’en donnent à cœur joie.

Entre concert et spectacle, entre danse et cirque, Stéréo de Philippe Decouflé est à l’image des Nuits de Fourvière dont il ouvre l’édition 2023 : multiple, hybride. Recréé en version Deluxe pour le Grand Théâtre romain du parc archéologique de Fourvière, ce spectacle porté par une équipe jeune dit aussi la vitalité du festival qui le programme. Créé en 1946, ce rendez-vous estival lyonnais affirme en effet cette année encore sa capacité à rassembler les plus grands noms du spectacle vivant, tout en faisant place à l’émergence. Du 31 mai au 28 juillet, 58 spectacles dont 16 créations et premières françaises promettent de longues et belles Nuits.

Au bout des Nuits, les voyages

Après une ouverture rock, le festival invite dans son écrin antique le meilleur du classique avec une création très attendue du chorégraphe Benjamin Millepied et du musicien pianiste Alexandre Tharaud, Unstill Life. Bien connus des Nuits, les Flamands de la Comp. Marius viennent y exercer leur art du théâtre en extérieur avec Lorenzaccio. Avec Tachkent de Rémi De Vos, Dan Jemmett apporte un grain de folie à la programmation, tandis que Georges Lavaudant y amène une touche d’absurde avec Rapport pour une académie d’après Franz Kafka. Par la danse, la chorégraphe de flamenco Maria Pagés nous emmène vers Les Mille et Une Nuits. Du côté du Domaine de Lacroix-Laval, le NoFit State Circus, Baro d’Evel et le CNAC portent haut les couleurs du cirque. Quant à la musique, c’est un tour du monde qu’elle nous promet.

Anaïs Heluin