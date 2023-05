23ème édition du Festival de théâtre de Figeac

Du 24 au 30 juillet, la ville de Figeac, dans le Lot, célèbre les poètes et poétesses de la scène. Une semaine pour cheminer avec les inquiétudes, les espoirs, les doutes et les joies du temps présent.

Comme chaque année, la saison estivale 2023 des festivals de théâtre passera par Figeac. Durant la dernière semaine du mois de juillet, huit spectacles offriront en partage des mots de Sénèque (Phèdre), Maxime Gorki (Les Enfants du soleil), Marie-Claude Verdier (De vos yeux), Valérian Guillaume (Nul si découvert), Bonn Park (Le Grognement de la voie lactée), Jean-Marie Galey et Teresa Ovidio (Camus Casarès, une géographie amoureuse), Maxime Taffanel (Cent mètres papillon, récit d’un nageur), Delphine Horvilleur (Il n’y a pas de Ajar) et Raymond Devos (Les Fous ne sont plus ce qu’ils étaient). Sans oublier les notes festives du concert folk-traditionnel La Guiguinche, qui donneront à entendre, elles aussi, le « récit fougueux et passionné de notre humanité ».

Manuel Piolat Soleymat