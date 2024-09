Le Portugal et l’Europe musicale baroque

Accompagnée au clavecin par Jorge Silva, la soprano Ana Vieira Leite met en perspective la musique baroque de son pays, le Portugal, avec les grandes figures de l’Europe musicale du Siècle des Lumières.

En 1720, Domenico Scarlatti arrive d’Italie pour devenir maître à la Chapelle Royale de Lisbonne et enseigner la musique à l’Infante Marie-Barbara, qui deviendra une claveciniste virtuose. Il y rencontre Francisco de Almeida, organiste et compositeur de musique vocale à la cour, qui périra sans doute dans le tremblement de terre de 1755. Ses 555 Sonates ont inspiré Pedro Antonio Avondano, qui s’est fait connaître avec ses œuvres sacrées et pour clavier. Aux marges occidentales du continent, le Portugal du Siècle des Lumières n’en reste pas moins au cœur de l’Europe musicale. Figures de la nouvelle génération lusitanienne, la soprano Ana Vieira Leite et le claveciniste Jorge Silva invitent à redécouvrir le patrimoine méconnu de leur pays, avec un florilège de cantates et airs d’opéra ou d’oratorio qui replace les couleurs lusitaniennes dans les échanges stylistiques de l’époque.

Gilles Charlassier