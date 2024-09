Quatre-mains au sommet avec Yuja Wang et Vikingur Olafsson

La virtuosité éclatante de Yuja Wang et l’intériorité de Vikingur Olafsson s’unissent dans un quatre-mains éclectique, allant de Schubert et Rachmaninov à Berio et Cage.

Écrite l’année de sa mort, la Fantaisie en fa mineur D 940 est considérée comme l’égale des dernières Sonates et le chef d’œuvre de Schubert dans le quatre-mains, dont les Danses symphoniques de Rachmaninov constituent le versant concertant à deux pianos le plus abouti du répertoire – et un morceau de bravoure pour les interprètes, avec un mouvement final sur le Dies Irae idéal pour conclure un concert. Autour de ces deux classiques, Yuja Wang et Vikingur Olafsson proposent quelques explorations dans ce format par des compositeurs de la seconde moitié du XXème siècle. Les évocations extatiques de Wasserklavier de Berio, Experiences n°1 de Cage et Hymn to a Great City de Pärt voisinent avec les explorations rythmiques de Adams dans Hallelujah Junction, et de Nancarrow avec l’arrangement par Adès de l’Etude n°6.

Gilles Charlassier