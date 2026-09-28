Revisitant dans un même geste cinématographique ses deux créations Ils n’ont rien vu et Sous les fleurs, Thomas Lebrun – aidé du réalisateur Tommy Pascal – construit un pont entre Japon et Mexique, et nous touche profondément.

Rien ne semble relier le Japon au Mexique, la ville d’Hiroshima à celle de Juchitán de Zaragoza. Ces deux lieux, Thomas Lebrun et ses interprètes les ont arpentés à quelques années d’intervalle pour nourrir leur travail chorégraphique. De leur séjour dans la première est né le bouleversant Ils n’ont rien vu, inspiré des ravages de la bombe atomique. De leur périple dans la seconde a découlé le formidable Sous les fleurs, engendré par leur rencontre avec des muxes, représentantes de ce troisième genre reconnu chez les Zapotèques. Pour réaliser le film Sur les cendres ou sous les fleurs, ils sont revenus sur leurs pas accompagnés du cinéaste Tommy Pascal, ont éprouvé leurs danses à l’aune des paysages et des amitiés, ont renoué les fils de la mémoire et des rencontres.

Des expériences humaines

Rien ne semble relier Hiroshima et Juchitán de Zaragoza. Et pourtant… Il y a la proximité de la mer ou de l’océan, des paysages à couper le souffle. Il y a le souvenir toujours prégnant d’une tragédie qui se manifeste par un mémorial ou la statue de la petite fille aux mille grues, la tradition bien vivante des muxes aux vêtements fleuris qui perdure dans la ville et pare ses murs de graffitis à leur effigie. Il y a les dessins esquissés par les survivants du drame et le témoignage de Felina Santiago Valdivieso. Il y a les gestes ancestraux de l’origami et ceux de la broderie fleurie des costumes de fête. Il y a les remarquables interprètes de Thomas Lebrun qui reprennent les uns et les autres, in situ ou sur scène, dans une danse toujours précise, ultrasensible et juste, jetant un pont entre les deux continents. Et il y a Sur les cendres ou sous les fleurs qui passe de l’un à l’autre de ces territoires avec la fluidité d’un battement de cil, et nos cœurs conquis qui chavirent devant ces expériences humaines.

Delphine Baffour