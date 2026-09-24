Chaillot accueille la chorégraphe et performeuse libanaise Tania El Khoury dans le cadre de la saison Méditerranée 2026.

Les questions du pouvoir, de ses abus et des violences systémiques occupent Tania El Khoury depuis plus de dix ans dans ses installations et performances. Avec une constante : rechercher le lien, l’interaction voire la participation du public. Avec elle, les performeuses invitées pour sa Chorégraphie d’État sont des chorégraphes venues de tous les horizons, amenées à s’intéresser aux violences d’État, à créer des notations chorégraphiques pour documenter les gestes de violence et de résistance, créant une forme de mémoire collective. Sur cette base, le projet de Tania El Khoury devient une installation multimédia où la matière, textuelle, dessinée, notée, filmée, se visite, pendant qu’apparaît la performance.

Le geste institutionnalisé de la violence

Le public devient un témoin privilégié, en situation de vigilance mais aussi en situation de partage de formes d’autodéfense, face aux gestes de résistance qui ressortent des matières récoltées. Tania El Khoury explore ici son désir de faire de la performance un espace de production de savoirs. Elle joue sur une dramaturgie des violences et des dominations qui laissent leur empreinte dans l’espace public, analyse la racialisation des réponses policières face aux mouvements de protestation et aux dissidences.

Nathalie Yokel