Avec Le Nom des Choses, Muriel Imbach poursuit son exploration à destination de l’enfance des grandes thématiques au cœur de nos imaginaires. Destination : langage.

« Toutes les créations que je réalise au sein de ma compagnie La Bocca della Luna, créée en 2004, sont pour moi l’occasion de creuser des grandes questions de l’époque. Je m’adresse à la jeunesse, et pour cela j’ai mis en place depuis plusieurs années une méthodologie, faite d’ateliers avec des d’enfants et d’allers-retours entre écriture et plateau. Pour Le Nom des Choses, je suis allée à la rencontre d’élèves de 6 à 12 ans pour explorer leur rapport au langage, à la suite d’entretiens que j’ai réalisés avec des spécialistes de la question, notamment le philosophe du langage Augustin Casalin et le psycholinguiste Pascal Gygax. Enregistrés, ces riches ateliers forment la base de la pièce, largement nourrie aussi par ses cinq interprètes – Pierre-Isaïe Duc, Cédric Leproust, Fred Ozier, Selvi Pürro et Coline Bardin – qui n’incarnent pas des personnages mais plutôt des versions enfantines d’eux-mêmes, des chercheurs naïfs.

Des mots pour faire le monde

Propulsés au début du spectacle dans un espace dont ils ne savent rien, peut-être après l’effondrement du monde ancien, les cinq protagonistes du Nom des Choses doivent se trouver un langage commun pour vivre ensemble. Ils se forgent ce parler en jouant avec les mots, comme savent le faire les enfants pour qui le langage ne se limite pas encore à sa fonction communicationnelle. Plusieurs sujets s’invitent dans leurs jeux, parmi lesquels celui du genre déjà au cœur de notre précédent spectacle À l’envers, à l’endroit, et de l’écologie. Afin de penser ces deux grandes questions de notre époque, de nombreux mots ont été inventés, dont j’ai voulu questionner l’impact sur le réel. Suffisent-ils à comprendre ce qui est en train de se passer ? Selon le collapsologue Dominique Bourg, l’absence d’un vocabulaire permettant d’appréhender la catastrophe climatique en cours explique le non-engagement mondial pour cette cause. La capacité de l’enfant à inventer de nouveaux mots et à s’en approprier de récents est particulièrement fertile pour penser les transformations du monde ».

Propos recueillis par Anaïs Heluin