« Ilyf (Paysages sonores imaginaires) » signés Alain Paulo

Alain Paulo compose un voyage musical et visuel destiné aux plus petits spectateurs. Il nous embarque dans une île imaginaire mise en musique par des instruments traditionnels du monde.

Neuf tableaux se succèdent et dévoilent des univers sonores qui font écho au voyage imaginé par Alain Paulo : le vent, la découverte, une île, le souvenir, le baptême, le souvenir… Au grès des instruments – flûte harmonique, tambours d’eau, ocarina, handpan… – le spectacle non-narratif offre l’opportunité de s’évader, pour le plaisir des enfants et de leurs parents. Ilyf, du nom de la ville présumée comme celle de la naissance de l’Humanité, promet d’être une expérience initiatique « où le ludique côtoie le sacré ». On aurait tort de se priver de cette escapade.

Louise Chevillard