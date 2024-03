Mêlant théâtre et cinéma, la metteuse en scène Marie-Christine Soma porte à la scène la dernière partie de 7, roman de Tristan Garcia qui explore le destin d’un homme amené à traverser plusieurs vies. Seul sur scène, le comédien Pierre-François Garel interroge, à travers le destin de ce personnage, notre rapport au présent et à la mémoire.

Pour quelles raisons avez-vous choisi Pierre-François Garel pour interpréter ce monologue ?

Marie-Christine Soma : Si j’ai décidé de créer ce spectacle, d’adapter ce roman au théâtre, c’est avant tout pour lui. Pierre-François Garel faisait partie des interprètes de mon précédent spectacle, La Pomme dans le noir (ndlr, adapté du Bâtisseur de ruines de Clarice Lispector). Notre rencontre, la façon dont nous avons travaillé ensemble a été pour moi une expérience rare, que j’ai voulu renouveler.

Qu’est-ce qui, chez ce comédien, vous a particulièrement marquée ?

M-C. S. : Son ouverture, sa façon d’être toujours partant pour tout… C’est un acteur qui a énormément de possibilités. Il peut tout jouer. Il cherche dans toutes les directions qu’on lui propose. Et puis, j’aime son rapport au langage, la précision et l’inventivité avec laquelle il parvient à s’emparer d’une langue. Voulant reproduire le bonheur de notre première collaboration, j’ai cherché un texte pour imaginer un autre spectacle avec lui. En lisant la dernière partie du roman 7, de Tristan Garcia, je me suis dit qu’il y avait là, pour lui, un terrain de recherche immense.

Quelle a été votre porte d’entrée dans ce texte ?

M-C. S. : Ce roman est constitué de sept histoires qui, apparemment, n’ont rien à voir les unes avec les autres, la dernière apparaissant comme une sorte de résolution qui n’a pas besoin des précédentes pour exister. Je me suis donc lancée dans l’adaptation et, une fois ma première version achevée, je me suis mise à retravailler, avec Pierre-François, à partir de nombreuses séances de lecture à haute voix. Il a fallu que l’on trouve le rythme, la dynamique du spectacle, sans s’égarer dans trop d’explications…

Comment pourriez-vous présenter le personnage qu’interprète Pierre-François Garel ?

M-C. S. : Il s’agit du narrateur. C’est un monsieur Tout-le-monde qui raconte l’expérience hors norme qui lui est arrivée : il a été choisi pour être immortel. Cette aventure inimaginable l’oblige à trouver en lui les ressources pour faire face à cette situation. Je trouve ce trajet extrêmement intéressant, c’est-à-dire la façon dont quelqu’un de non remarquable doit prendre des décisions exceptionnelles pour vivre une condition de solitude radicale. C’est, bien sûr, une expérience fondamentalement philosophique. En dehors de ce narrateur, deux autres personnages sont très importants dans ce roman. Ils sont interprétés, dans un film projeté sur scène, par Mélodie Richard et Vladislav Galard.

Entretien réalisé par Manuel Piolat Soleymat