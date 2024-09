Portrait de la compositrice Clara Iannotta

En trois concerts, le Festival d’automne présente un portrait de sa nouvelle directrice pour la musique, la compositrice Clara Iannotta.

Si chez le narrateur proustien, la saveur est le déclencheur du souvenir, pour Clara Iannotta, c’est le son qui est la matrice de la mémoire. Le travail de la compositrice italienne est basé sur la transformation des stimuli extérieurs en matière musicale. L’expérience sonore est conçue de manière holistique, au-delà du champ auditif : « elle ne passe pas que par les oreilles, mais également par l’ensemble du corps » dit-elle. L’installation I listen to the inward through my bones dans l’Église Saint-Eustache en offre l’illustration. Avec Chris Swithinbank, Clara Iannotta a filtré, à travers les réverbérations acoustiques de la nef, les rumeurs de la ville qu’elle avait enregistrées, pour inventer une déambulation dans une texture sonore mouvante.

Le monde extérieur comme matériau musical

À la Cité de la musique, Niccolò Foron et l’Ensemble Intercontemporain proposent trois métamorphoses musicales de phénomènes physiques. A stir among the stars, a making way, pour grand ensemble, s’appuie sur la mue des araignées, et echo from afar (II), pour six musiciens et électronique, part d’une séquence de radiothérapie. Quant à la création pour deux percussions, deux pianos, lumières et électronique, elle est un hommage à la mère de la compositrice, à partir d’archives passées au tamis de la perception corporelle. Enfin, sous la direction de Markus Poschner, le Philharmonique de Radio France donne la première mondiale de la nouvelle version de strange bird – no longer navigating by a star, inspirée par l’errance des oiseaux traduite par un poème de Dorothy Molloy.

Gilles Charlassier