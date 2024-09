Coups de cœur à Chantilly avec Les Talens Lyriques

Pour sa session d’automne, le festival accueille Les Talens Lyriques.

Le chef Christophe Rousset a conçu une programmation « florale », clin d’œil aux Journées des Plantes qui se tiennent ce même week-end à Chantilly. Un premier concert consacré à Haendel permettra d’entendre les excellents solistes Ambroisine Bré (mezzo-soprano) et Nahuel di Pierro (baryton-basse) dans des airs, extraits d’opéras et oratorios, ainsi que la cantate Apollo e Dafne. Le lendemain, avec le Chœur de chambre de Namur, ce sera au tour d’œuvres de Rameau (« Les Fleurs », troisième entrée des Indes galantes) et Pancrace Royer, qui auraient pu résonner dans les Grandes Écuries, alors tout juste bâties, qui accueillent aujourd’hui les concerts. Master-classes et concerts « jeunes talents » complètent la programmation.

Jean-Guillaume Lebrun