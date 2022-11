Carte noire nommée désir de Rebecca Chaillon

Dans Carte noire nommée désir, neuf actrices noires se réapproprient avec ironie une imagerie coloniale des produits de consommation exotiques. Au Théâtre public de Montreuil, Rébecca Chaillon déploie une série de parodies grinçantes, qui fustige les représentations du corps noir féminin.

Performeuse charismatique qui aime mettre son corps à rude épreuve, Rébecca Chaillon interroge sa pratique à partir de son vécu et de son identité de femme lesbienne, noire et grosse. Avec Carte noire nommée désir, elle imagine une pièce satirique et burlesque, qui tacle les représentations coloniales, sexualisées et exotisantes du corps noir féminin. Sur un plateau en désordre, où chaque élément de décor est blanc, elle est accompagnée de huit comédiennes armées d’un humour décapant qui enchaînent les tableaux déjantés et cinglants : parodies de bourgeoises blanche version dîner scatophile, remake de la publicité Carte noire où une danseuse se verse des expressos sur le torse et entonne « Try to remember ». Un exutoire, un cocon aussi, qui réunit les spectatrices noires dans un gradin en non-mixité sur la scène. Là elles font face au public, majoritairement blanc.

Belinda Mathieu