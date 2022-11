Festival Trajectoires 2023, une sixième édition furieusement musicale

Dix-sept lieux se sont associés pour une sixième édition furieusement musicale, cosmopolite et très en fête ! Focus sur les créations qui jalonnent ce parcours d’une trentaine de propositions.

Un certain nombre de ces créations sont le fruit d’un travail d’accompagnement de structures de Loire-Atlantique destiné aux compagnies, implantées ou non. Chloé Zamboni a fondé sa compagnie tout récemment en Occitanie. Sa première pièce, Magdaléna, a été accueillie en cours de travail à Honolulu, un lieu de création et de pratique dirigé par le chorégraphe Loïc Touzé à Nantes. C’est ensuite aux Laboratoires Vivants – Théâtre Francine Vasse, lieu coproducteur dirigé également par un chorégraphe, Yvann Alexandre, qu’elle finalise son duo. A Nantes, la transmission et le soutien entre pairs et pères n’est pas un vain mot ! Au moment où Magdaléna rend hommage à Bach via ses Variations Goldberg, Soizic Lebrat retourne Bach to 3D grâce à un système d’écoute particulier du violoncelle, pour une expérience très originale. Des structures chorégraphiques, musicales, numériques et institutionnelles de Loire-Atlantique accompagnent cette démarche transdisciplinaire.

La vitalité d’un territoire de création

Quant à la compagnie Chute Libre, elle est implantée à Nantes et défend depuis sa création en 2005 un hip hop libre mais très en dialogue avec les écritures que propose la boite noire. Les deux chorégraphes Annabelle Loiseau et Pierre Bolo plongent sept danseurs dans une nouvelle création où l’anticipation que nous évoque le titre n’est pas étrangère aux situations actuelles que nous vivons. 2048 pose l’instant, l’urgence et l’avenir comme matières chorégraphiques à explorer. En famille, on pourra découvrir aussi le travail de Stéphane Fratti, qui poursuit ses recherches autour de la mythologie grecque. Sa nouvelle pièce porte un éclairage sur Narcisse et Echo, et transpose en danse leurs tentatives d’agir mises à mal par le destin. Autre création à ne pas manquer (lire notre focus) : celle d’Ambra Senatore, directrice du Centre Chorégraphique de Nantes.

Nathalie Yokel