Règne de la beauté et de l’image, perte d’identité… Le Moche depuis 2007 pose sur ces dynamiques sociétales un regard critique et amusant. Aurélien Hamard-Padis met aujourd’hui en scène ce texte de Mayenburg.

Le caustique auteur allemand Marius von Mayenburg a livré avec Le Moche une pièce dont le pitch rien qu’en lui-même fait saliver. Un employé est interdit de présenter sa dernière invention parce qu’il est trop moche ! Il recourt donc à la chirurgie esthétique et devient irrésistiblement beau. Tout n’ira pas de soi cependant, car tout le monde cherche désormais à lui ressembler. La pièce a été écrite en 2007 et maintes fois montée depuis. Mais en cette période de looks instagramesques et d’irrésistible expansion du Botox et des doubles virtuels, elle prend de nouvelles résonances. Entre métamorphose à la Kafka et manipulations numériques de nos images, Aurélien Hamard-Padis s’empare des 39 séances du tonique dramaturge allemand pour un spectacle « d’une noirceur diaphane ».

Eric Demey