Comment les pratiques politiques et économiques façonnent-elles nos corps ? Avec et contre quelles assignations construisons-nous nos images et nos identités ? Du 12 mars au 4 avril, le Théâtre du Maillon, à Strasbourg, présente Corps politiques – entre assignation et résistance, un temps fort articulé autour de cinq spectacles.

Depuis sa prise de fonction à la direction du Maillon, en septembre 2017, Barbara Engelhardt a fait du Théâtre de Strasbourg – Scène européenne un lieu qui pense la création contemporaine en s’engageant pour l’émergence artistique et l’expérimentation pluridisciplinaire, ainsi qu’en interrogeant les enjeux sociétaux qui déterminent le monde dans lequel nous vivons. Cette volonté de mettre en lumière la complexité qui nous entoure prendra forme, du 12 mars au 4 avril, à l’occasion d’un temps fort de programmation intitulé Corps politiques – entre assignation et résistance. « L’histoire de l’humanité est aussi une histoire des corps, qui a produit des inégalités, fait observer la directrice. Non seulement les processus économiques et les politiques impriment leur marque sur ceux-ci, mais aussi les préjugés et l’intolérance, les conceptions de soi et les normes par lesquelles nous construisons les identités. » Une conférence de l’anthropologue et sociologue David Le Breton, des projections de films et divers ateliers participeront notamment, lors de ce temps fort, à mettre en perspective des mécanismes de domination et les soulèvements des corps qui en découlent.

Théâtre, danse et performance

Cinq spectacles nourriront également les réflexions de Corps politiques, dont deux présentés pour la première fois en France : Magic Maids, une création au sein de laquelle les performeuses-danseuses philippines et sri-lankaises Eisa Jocson et Venuri Perera mettent en jeu la représentation de corps féminins colonisés ; Romáland, une enquête théâtrale sur la communauté rom hellénique des metteurs en scène grecs Anestis Azas et Prodromos Tsinikoris. Les trois autres propositions scéniques permettront, elles aussi, de porter un regard nouveau sur certains aspects de notre monde. Parallax, mis en scène par le Hongrois Kornél Mundruczó, explorera nos rapports à la notion d’identité. New report on giving birth, une pièce documentaire de la chorégraphe chinoise Wen Hu, interrogera la façon dont le pouvoir assujettit les femmes en leur assignant une fonction. Quant à Reconstitution : Le procès de Bobigny, un spectacle immersif conçu par les Françaises Émilie Rousset et Maya Boquet, il restituera les enjeux du procès qui, en 1972, ouvrit la voie à la dépénalisation de l’avortement en France.

Manuel Piolat Soleymat