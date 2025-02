À travers ce seul-en-scène intimiste, Yves Heck déploie les mots du best-seller de Martin Page, Au-delà de la pénétration. Une réflexion à voix haute sur les rapports de domination qui se jouent dans la sexualité des hommes et des femmes.

Du Verrou de Fragonard à La Ciccionila de Jeff Koons, l’acte de la pénétration est un symbole de la sexualité dans notre imaginaire collectif. « Et si la sexualité était à réinventer ? Et si la pénétration aussi était politique ? » interroge Martin Page dans son manifeste pour une sexualité plus riche et diversifiée. L’idée d’une adaptation a germé dans la « Tête Chercheuse » d’Yves Heck (le nom de sa compagnie). D’autant que le sujet a été remis sur la table récemment, avec le rapport de l’Inserm (2024) sur les sexualités en France.

Au plus proche du public

Dans la lignée de ses précédentes mises en scène, Yves Heck noue des liens directs avec le public. Dans un espace nu, où seuls la lumière et l’univers sonore viennent habiller le texte, l’homme se livre dans un face-à-face tendre et humoristique. En mettant en scène un homme conscient des normes de domination patriarcale, le comédien espère faire bouger les lignes et développer une sexualité « imaginative et égalitaire ».

Amandine Cabon