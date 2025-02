Elsa Imbert interroge la figure de l’enfant dans « Petite Dolto »

Quelle meilleure figure que celle de Françoise Dolto pour interroger la place des enfants ? Le musicien Damien Sabatier et le comédien Stéphane Piveteau la convoquent avec facétie dans cette pièce écrite et mise en scène par Elsa Imbert.

De la voix et des instruments des deux comparses advient une petite fille surnommée « Vava ». Avec sa candeur naturelle, elle assène des questions toutes plus existentielles les unes que les autres : Pourquoi les crevettes demandent-elles à être cuites vivantes ? Qu’est-ce qu’il y a donc après la mort ? Comment ça se fait que les adultes ne comprennent pas les enfants ? Quand le bon sens se perd dans le millefeuille de discours et de contre-vérités, un retour aux premiers degrés du débat est nécessaire. Dans ce dispositif musical propice à l’écoute où les questions bêtes n’existent pas, l’enfance interroge l’air de rien ses propres définitions et les politiques publiques. Car c’est souvent à la manière dont elle traite ses plus petits que l’on juge une société saine.

Enzo Janin-Lopez