Avec L’Avenir des reflets, Lazare ouvre un nouveau cycle : La Comédie du mauvais sang. Faisant dialoguer puissance du mythe et élan révolutionnaire, il illumine notre temps depuis son aube rougeoyante.

« J’ai voulu, dit Lazare, créer des tableaux de la Révolution où se croisent des figures qui ont le théâtre en elles, une puissance amplifiée par l’élan révolutionnaire et le désir d’inscrire sa vie comme un éclat flamboyant dans le temps. » La scène devient lieu de métamorphose où la mémoire se mêle à l’imaginaire et où les voix du passé discutent avec les utopies d’aujourd’hui, pour une odyssée théâtrale « tendue vers la promesse d’un avenir en reflets ». Autour de Marat et d’Olympe de Gouges, gravitent ceux qui firent la Révolution française et ceux qui la subirent, les hommes politiques et les écrivains, les personnages et leurs auteurs, les héros tutélaires, les frères ennemis et les adversaires honnis d’un moment crucial où l’idéal tutoya le réel. Ces figures des Lumières nous éclairent, en posant leur regard sur « nos vies qui cherchent une porte s’ouvrant sur le soubresaut d’un nouveau commencement ».

Catherine Robert