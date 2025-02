En créant Bérénice à la Comédie-Française, le metteur en scène flamand Guy Cassiers donne à entendre la profondeur poétique et politique du verbe racinien.

Après y avoir adapté Les Démons de Dostoïevski en 2022, c’est cette fois avec un grand monument du théâtre que Guy Cassiers revient à la Comédie-Française : Bérénice de Racine. Confiant à Suliane Brahim le rôle du personnage éponyme, il traite celui-ci comme une figure « forte et passionnée qui choisit la clarté et reste fidèle à ses prises de position ». Afin d’exprimer « l’état d’esprit plus faible » de l’empereur Titus et de son ami Antiochus, qui composent avec la reine étrangère un triangle amoureux inscrit dans les hautes sphères de la société romaine, le metteur en scène offre ces deux rôles masculins à un seul acteur : Jérémy Lopez. Alexandre Pavloff assume lui aussi deux emplois, ceux des confidents des deux amoureux de Bérénice, tandis que Clothilde de Bayser est Phénice, la confidente de l’héroïne. La distribution réduite de la pièce place le vers racinien au cœur du plateau, où Guy Cassiers exerce aussi sa grande maîtrise des technologies de l’image. La scène de cette Bérénice est ainsi mouvante, à l’image des sentiments qui s’y défont et nous interrogent : « Comment se dire adieu ? ».

Anaïs Heluin