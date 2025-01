Renversante : Léna Bréban aiguise et transforme le regard

Et si en inversant les rapports de domination, ceux-ci apparaissaient de manière inédite ? En nous plongeant dans ce monde inversé, Léna Bréban aiguise et transforme le regard. Une partition drôle, piquante et… révélatrice.

« La cour des grands, hé les fillottes, on se calme, vous le savez depuis la maternelle, elle est réservée aux garçons ! » Malin, plein d’humour et de dérision, le texte de Florence Hinckel renverse les rôles pour mieux faire réfléchir sur le sexisme ambiant, conscient et/ou inconscient. Le parti pris fortement et joyeusement révélateur a d’emblée plu à l’actrice et metteuse en scène Léna Bréban, qui depuis des années s’élève contre les barrières et stéréotypes qui enferment les femmes et les hommes dans des domaines réservés. Dans Renversante la domination est féminine. Les femmes politiques exercent le pouvoir, les rues portent le nom de femmes célèbres, les publicités jouent à plein sur l’image des hommes, et bien sûr les hommes s’occupent des enfants. Membre du Vivier d’artistes de L’Espace des Arts à Chalon-sur-Saône, Léna Bréban a mis en scène avec succès ce monde inversé voici trois ans, notamment lors d’une itinérance dans les collèges de Saône-et-Loire. Chaque représentation, d’une durée de 35 minutes, est suivie par un fructueux débat où s’expriment les plus jeunes mais aussi les plus âgés. Après Les inséparables de Colas Gutman, Verte de Marie Desplechin, et Sans famille d’Hector Malot, Léna Bréban poursuit sa route artistique et émancipatrice.

Agnès Santi