« Le Malade Imaginaire » de Tigran Mekhitarian

Créée à Paris il y a un an, au Théâtre des Bouffes du Nord, la version urbaine et contemporaine du Malade Imaginaire mise en scène par Tigran Mekhitarian est aujourd’hui présentée au Théâtre de Poissy.

Le metteur en scène et comédien Tigran Mekhitarian voue une véritable passion aux pièces de Molière. Suite à la création de sa compagnie en 2015 (qu’il nomme l’Illustre Théâtre, en hommage à la première troupe fondée, en 1643, par Molière), il met en scène Les Fourberies de Scapin en 2015, L’Avare en 2019, Dom Juan en 2020 et Le Malade Imaginaire en 2024, qui est aujourd’hui présenté au Théâtre de Poissy. « L’intention principale de cette mise en scène est l’espoir, l’espoir que rien ne soit définitif, et que l’entraide puisse permettre d’ouvrir des portes, de comprendre les frustrations pour en guérir », explique l’artiste de 32 ans. Transposée dans notre époque, cette version du Malade Imaginaire nourrie de musiques et de danses prend la forme d’un « conte urbain à la fois impétueux et subversif », d’une « fable où la violence résonne comme un appel à l’aide ».

Manuel Piolat Soleymat