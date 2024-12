Souhaitant s’adresser aux adolescentes et adolescents pour permettre le renouvellement des publics, la metteuse en scène et autrice Émilie Anna Maillet a imaginé un projet transmédia associant art dramatique et outils numériques. Une initiative ambitieuse qui passe par un « spectacle augmenté ». Quand le théâtre éclaire avec talent les débordements de la jeunesse.

L’idée, futée, est d’aller chercher les nouvelles générations de spectatrices et spectateurs là où elles sont, c’est-à-dire sur leur téléphone. Et ensuite de les amener à franchir les portes d’un théâtre. Créé dans une première mouture en janvier 2023, à la MC2: Grenoble (scène nationale à laquelle Émilie Anna Maillet est artiste associée), le spectacle To like or not est aujourd’hui dévoilé dans une nouvelle version, toujours adossée à une série de propositions immersives qui précèdent la représentation. Cet ensemble de sept modules numériques, intitulé Crari or not, nous permet d’entrer dans l’univers d’une communauté de dix personnages âgés de 15 ans (interprétée par Farid Benchoubane, Jeanne Guittet, Pierrick Grillet, Cécile Leclerc, Roméo Mariani) : d’abord via nos smartphones, par le biais d’une websérie et des comptes Instagram des protagonistes ; puis dans les halls des théâtres, par le biais de diverses installations (mash-up vidéos, QCM littéraire, photomaton, expérience avec masque de réalité virtuelle…). Ainsi, avant de s’asseoir dans une salle pour assister à To like or not, les publics auront la possibilité de se plonger dans le quotidien d’Anaïs, d’Isham, d’Alma, de Jules-Elie, de Safia et de leurs camarades de classe. Ils pourront aussi prendre part à l’une de leurs soirées, qui va dégénérer…

Une création multidimensionnelle

Car la vie des ados est ce qu’elle est, nourrie d’inquiétudes et de défis, d’émotions vives et de masques sociaux. La représentation brillante conçue par Émilie Anna Maillet rend compte des sept jours qui suivent cette soirée grâce à différents procédés : jeu théâtral, vidéos, citations littéraires, échanges sur les réseaux sociaux… Nous suivons les dix lycéennes et lycéens qui tentent maladroitement de démêler, en interagissant dans les mondes réels et virtuels, les événements conflictuels qui les mettent en cause, les uns et les autres, à divers endroits. Des couples se forment et se déchirent. Des secrets se révèlent. Des voix s’élèvent pour dénoncer tous types de discriminations et de comportements toxiques. Dans sa création de 2023, To like or not était plus impressionniste, plus libre. La directrice de la Compagnie Ex voto à la lune (fondée en 2000) propose aujourd’hui une version qui gagne en technicité, en maîtrise dramaturgique, mais perd un peu en spontanéité. Les paysages de sensibilité qui font l’âme de cette fiction, eux, sont toujours là. Ainsi que la profondeur des réflexions sur le rapport entre réel et virtuel, entre identité personnelle et injonctions du groupe.

Manuel Piolat Soleymat