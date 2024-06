Moman – Pourquoi les méchants sont méchants ?

Dans Moman, avec tout l’humour tendre et mélancolique de Jean-Claude Grumberg, Hervé Pierre et Clotilde Mollet incarnent une maman et son enfant lancés dans des discussions aussi naïves que profondes.

Voilà une belle histoire de famille. Hervé Pierre et Clotilde Mollet avec leur fille à la mise en scène portent avec brio le Moman de Jean-Claude Grumberg. Cinq conversations à la suite entre une mère et son fils, son Ouistilouis qui fait rien qu’à poser des questions. Un spectacle qui nous transporte dans un ailleurs, une époque d’il n’y a pas longtemps mais d’un autre temps, celui où l’on disait « j’te f’rai dire », où l’on pouvait traiter l’autre de « zigoto », mais aussi dans un autre espace, celui d’une langue avec laquelle Grumberg adore tant jouer. Expressions tordues et accents tordants alimentent ainsi tout du long ces échanges rythmés par les incessants appels à sa Moman du petit Louis, qui à la fin deviendra grand. Grumberg, comme d’habitude, place dans son histoire un peu de la sienne : une maman sans papa, l’arrière-plan de la guerre, de la Shoah, des conditions de vie précaires. Mais aussi un flot de tendresse et d’humour qui se mêle à la dureté d’une époque ou filer une taloche paraissait anodin sans rien enlever aux liens affectifs atemporels qui unissent un enfant et sa mère. Tout ici respire le besoin d’amour dans le quotidien d’une relation qui prend parfois d’autres atours, nécessité oblige.

Entre clown et réalisme

Tout comme l’histoire, le théâtre revêt ici son costume le plus simple. Un castelet, quelques tentures crayonnées, entre gribouillis d’enfant et dessins de Cocteau, qui servent parfois d’accessoires, et se détachent pour rythmer le temps qui passe. C’est Hervé Pierre qui incarne cette maman un peu dépassée, un peu rigide, mais ô combien affectueuse avec son Louis si sensible, tout autant raisonnable que naïf, que Clotilde Mollet rend à merveille. Le couple sur un fil entre clown et réalisme joue ses contre-emplois avec brio. Lui avec sa grande blouse, elle en pantalon. Sans imiter, sans contrefaire, juste en laissant passer en eux les subtiles émotions qui font vibrionner leurs personnages, leurs échanges, les implicites comme les situations, leurs silences et leurs non-dits éloquents. Dans la petite salle de la Scala, où la proximité joue à plein, le public passe une grande heure le sourire aux lèvres et le cœur fondant face à ces deux figures universelles touchantes qui échangent leur rôle dans un dernier épisode où la mère a vieilli et le fils grandi, quand, à la fin, tout est inversé mais que rien ne change vraiment. C’est l’éternelle histoire d’une mère et de son enfant, et au-delà celle de chaque être humain, qui doit composer toute sa vie avec une quête d’amour que rien ne satisfait jamais vraiment.

Eric Demey