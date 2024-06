« Attendez-moi ! », chorégraphie de Sarah Crépin et Etienne Cuppens

Ce « solo pour Zouzou », dansé par Sarah Crépin, nous mène vers les rives de l’enfance à travers une parole et une danse finement entremêlées.

Peut-on danser l’enfance, sans faire l’enfant ? Peut-on danser l’enfance sans singer cet état de corps et d’esprit si singulier que l’âge adulte vient balayer, vient oublier ? Sarah Crépin a construit son solo sur ses souvenirs d’enfance, et c’est grandie par la danse qu’elle ressort de cette traversée. Zouzou est le nom de la brebis qui suivait partout la petite fille de quatre ans, lorsqu’elle vivait dans son petit village du Lot. La mémoire resurgit dans les mots que la danseuse nous livre de son accent chantant et de son corps insouciant, qui aime danser pour les animaux, faire des révérences ou des acrobaties sur son portique. Sous le soleil ou sur la pente glissante de ses séances de ski à Grenoble, l’enfance est joliment incarnée, avec finesse et humour.

Nathalie Yokel