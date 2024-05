Festival Mozart de Saoû

Le festival qui fait rayonner Mozart dans la Drôme depuis 35 ans célèbre l’admiration réciproque du compositeur des Noces de Figaro et du maître Haydn.

Maître et modèle pour Mozart, Haydn a été l’inspirateur de quelques-unes de ses œuvres les plus inventives, dont les quatuors qu’il lui a dédiés. Le festival de Saoû retrace cette année ces influences, en confrontant par exemple les quatuors (par les Quatuor Hélios le 27 juin et Psophos le 7 juillet) ou l’écriture orchestrale (l’Orchestre des Pays de Savoie avec la violoncelliste Astrig Siranossian le 19 juillet). De nombreux musiciens se joignent au flûtiste Philippe Bernold, directeur artistique du festival, pour des rencontres chambristes et, le 8 juillet, un grand concert en forêt de Saoû fera entendre sous sa direction des airs des opéras Les Noces de Figaro, Don Juan et Così fan tutte.

Jean-Guillaume Lebrun