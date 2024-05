La deuxième édition de la nouvelle formule du Festival de Radio-France Montpellier initiée par Michel Oriel propose une centaine de concerts, avec un accent sur la jeune génération et la transmission au travers d’une académie d’orchestre.

L’édition 2024 du Festival de Radio-France Montpellier s’ouvre avec la création d’un manuscrit inédit de Ravel sur le poème Chanson galante d’Armand Silvestre, par François-Xavier Roth et Les Siècles, aux côtés de Daphnis et Chloé avec le Chœur de Radio-France. Les grandes soirées symphoniques mettent à l’affiche les deux formations de la région Occitanie, l’Orchestre du Capitole de Toulouse sous la baguette de Tarmo Peltokoski le 12 juillet et l’Orchestre national de Montpellier le 17, avec lequel Clelia Cafiero dirige le Stabat Mater de Rossini, ainsi que les deux programmes – avec Mikko Franck le 10 et John Eliot Gardiner le 16 – du Philharmonique de Radio France et son Académie d’orchestre comptant une vingtaine de jeunes musiciens. La nouvelle génération est également à l’honneur dans les récitals de 12h30 à la Salle Pasteur du Corum, dans un répertoire de chambre où s’illustreront quelques grands noms d’aujourd’hui, Daniel Lozakovich, Alexandre Kantorow ou le Quatuor Diotima, lequel animera des masterclasses.

Gilles Charlassier